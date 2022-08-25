Поклонники ахнули: как сейчас выглядят дети Лепса от бывшей жены

Артист старается проводить с наследниками как можно больше времени.

После развода с Анной Шаплыковой Григорий Лепс поддерживает связь со своими тремя детьми от этого брака — дочками Евой и Николь, а также сыном Вано. В социальных сетях артист часто публикует фотографии с наследниками, которые всегда активно обсуждаются поклонниками.

Недавно музыкант вновь порадовал подписчиков своего Telegram-канала кадром, на котором запечатлен с детьми. В подписи исполнитель признался, что фотография была сделана во время совместного отдыха.

Интернет-пользователи остались в восторге от трогательного снимка и отметили, что Лепс старается проводить со своими наследниками как можно больше времени. Также многие из них ахнули, удивившись, что дети звезды так выросли, и принялись обсуждать, на кого же они больше похожи. При этом мнения разделились.

Одни подчеркнули, что дети, а особенно сын Вано, стали копией отца. Другие же увидели наибольшее сходство с матерью. «Посмотрите детские фото Григория. Вообще нет отличий от Вано», «Похожи на папу», «Одно лицо», «Красивые в маму», — подметили интернет-пользователи.