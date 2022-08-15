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Покинул страну не просто так: причина молчания Леонтьева раскрыта

15 августа 2022 20:40
Покинул страну не просто так: причина молчания Леонтьева раскрыта

Музыкант не стал скрывать свои приоритеты.

Не так давно стало известно, что Валерий Леонтьев решил уехать из России. Музыкант полетел в США и отдыхает там в своем особняке. Многие поклонники начали предполагать, с чем же связан неожиданный отъезд их кумира. Однако, как оказалось, 73-летний певец просто решил устроить себе отпуск и отказался выходить на сцену.

«Нет пока никаких новостей, концертов не запланировано», — рассказывает концертный директор артиста Борис Чигирев в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Также собеседник портала отметил, что Леонтьев принял решение не посвящать свою жизнь полностью работе. Якобы музыкант уже не в том возрасте, чтобы тратить все силы на концерты, поэтому теперь намерен просто наслаждаться беззаботным отдыхом. При этом Чигирев не стал уточнять, намерен ли Леонтьев в ближайшее время вернуться в Россию и стоит ли поклонникам ждать от него каких-либо выступлений.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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