Покинул страну не просто так: причина молчания Леонтьева раскрыта

Не так давно стало известно, что Валерий Леонтьев решил уехать из России. Музыкант полетел в США и отдыхает там в своем особняке. Многие поклонники начали предполагать, с чем же связан неожиданный отъезд их кумира. Однако, как оказалось, 73-летний певец просто решил устроить себе отпуск и отказался выходить на сцену.

«Нет пока никаких новостей, концертов не запланировано», — рассказывает концертный директор артиста Борис Чигирев в беседе с Telegram-каналом «Звездач ».

Также собеседник портала отметил, что Леонтьев принял решение не посвящать свою жизнь полностью работе. Якобы музыкант уже не в том возрасте, чтобы тратить все силы на концерты, поэтому теперь намерен просто наслаждаться беззаботным отдыхом. При этом Чигирев не стал уточнять, намерен ли Леонтьев в ближайшее время вернуться в Россию и стоит ли поклонникам ждать от него каких-либо выступлений.