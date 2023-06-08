Показавшая настоящую себя Пегова разочаровала народ: «Больше не наша Ирочка»

Ирину Пегову по праву называют воплощением красоты и женственности. Кроме таланта она обладает еще и невероятным обаянием, мягкостью и привлекательностью. И самое главное, что Ирина при всем этом очень естественна. На ней никогда не увидишь тонны косметики, вульгарный маникюр или откровенную одежду. Она не бегает по пластическим хирургам и косметологическим клиникам.

Ирина сочетает в себе много прекрасных качеств, в том числе и умение подобрать гардероб, который подчеркнет ее достоинства и пышные формы. Она любит носить платья, юбки и другую одежду, которая придает ей еще больше женственности. И создается впечатление, что другой Ирина просто быть не может, ведь мы все привыкли к ее образу, к манере подавать себя и одеваться.

Однако вряд ли мы могли бы назвать любимую актрису самой настоящей женщиной, если бы она хоть изредка не хотела меняться и пробовать себя в новом образе. Но, к сожалению, иногда эти образы бывают не самыми удачными.

Например, новое селфи в соцсетях, где Ирина позирует в джинсах и кроссовках совсем не порадовало ее фолловеров.

«Не все, что модно, выглядит красиво... Джинсы и кроссы — это точно не ваше», «Платья вам идут намного больше», «Где же наша Ирочка? Это пацаненок какой-то», — пишут подписчики в комментариях к селфи актрисы.

Но каждому из нас свойственно ошибаться.