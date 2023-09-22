Показала «пятую точку» во всей красе: полуголая Асмус шокировала народ выходкой

Кристина Асмус не ходит вокруг да около, когда дело касается горячих фото. Пока другие стесняются показать в кадре самое интересное, актриса без лишних стеснений демонстрирует это крупным планом.

Плескаясь в бассейне, звезда фильма «Текст» решила устроить пикантную съемку. Повернувшись к фотографу спиной, она выставила перед камерой свою пятую точку и, чтобы было лучше видно все прелести, низко нагнулась. Снимок попал в социальные сети.

Если Гарик Харламов увидит такое в своей ленте, то наверняка искусает себе все локти. А вот интернет-пользователи откровенность артистки не оценили. Одни заметили, что тема все-таки не раскрыта, а другие посчитали попытку Асмус напомнить о себе народу слишком жалкой.