Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Показала «пятую точку» во всей красе: полуголая Асмус шокировала народ выходкой

Показала «пятую точку» во всей красе: полуголая Асмус шокировала народ выходкой

22 сентября 2023 19:30
Показала «пятую точку» во всей красе: полуголая Асмус шокировала народ выходкой

Ни стыда, ни совести.

Кристина Асмус не ходит вокруг да около, когда дело касается горячих фото. Пока другие стесняются показать в кадре самое интересное, актриса без лишних стеснений демонстрирует это крупным планом.

Плескаясь в бассейне, звезда фильма «Текст» решила устроить пикантную съемку. Повернувшись к фотографу спиной, она выставила перед камерой свою пятую точку и, чтобы было лучше видно все прелести, низко нагнулась. Снимок попал в социальные сети.

Если Гарик Харламов увидит такое в своей ленте, то наверняка искусает себе все локти. А вот интернет-пользователи откровенность артистки не оценили. Одни заметили, что тема все-таки не раскрыта, а другие посчитали попытку Асмус напомнить о себе народу слишком жалкой.

«Уже не знает, как внимание к себе привлечь», «Сняла бы уже и трусы тогда заодно», «Печальное зрелище», — подчеркнули фолловеры.

Показала «пятую точку» во всей красе: полуголая Асмус шокировала народ выходкой
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше