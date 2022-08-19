Показала бывшая жена: как выглядит дочь Бондарчука, которую он скрывает от всех

Кроме двоих сыновей Сергея и Ивана у Федора Бондарчука есть дочь Варвара. Наследницу режиссеру подарила Светлана Бондарчук, с которой он развелся в 2016 году.

Актер предпочитает скрывать Варвару от всех, на что есть веская причина. Дочь знаменитости родилась раньше срока, что привело к определенным последствиям. Родители приняли решение оберегать от пристального внимания общественности наследницу, которой врачи диагностировали ДЦП.

Однако экс-супруга Бондарчука поменяла свое мнение и показала, как выглядит их с режиссером особенная дочь. В своих социальных сетях Светлана опубликовала совместные с 21-летней Варварой фотографии, которые подписчики тут же принялись активно обсуждать.