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Киноафиша Статьи Показала без фильтров: Самойлова подставила новую пассию Тимати

Показала без фильтров: Самойлова подставила новую пассию Тимати

5 августа 2022 17:35
Показала без фильтров: Самойлова подставила новую пассию Тимати

Поклонники не ожидали такого поступка от знаменитости.

Оксана Самойлова взбудоражила пользователей сети, показав, как выглядит новая избранница Тимати, Валентина Иванова, в реальной жизни. Подписчики с трудом узнали возлюбленную рэпера.

Не так давно Самойлова с семьей переехали в новый дом. Первым праздником в особняке стала вечеринка в честь Джигана, который 2 августа отметил 37-летие. На празднике в числе гостей оказался и Тимати со своей избранницей, о чем рассказала Самойлова в своих социальных сетях.

Показала без фильтров: Самойлова подставила новую пассию Тимати

В соцсетях Самойловой появилась серия фотографий и видео с вечеринки. На части из них можно увидеть гостей, в том числе и Валентину, которая поразила пользователей сети переменами своего внешнего вида. Дело в том, что в публикациях на своей странице знаменитость выглядит совершенно иначе, чем на фотографиях от Самойловой.

Как отметили фанаты, больше всего в глаза им бросилась прическа Ивановой, которая выглядела максимально растрепанной и неаккуратной. Также многим показалось, что знаменитость страдает от лишнего веса, настолько неестественно падала тень на нижнюю часть ее лица.

Сама Иванова никак не прокомментировала неловкую ситуацию, однако предпочла не делиться фото в компании Джигана и Самойловой на своей странице.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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