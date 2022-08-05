Показала без фильтров: Самойлова подставила новую пассию Тимати

Оксана Самойлова взбудоражила пользователей сети, показав, как выглядит новая избранница Тимати, Валентина Иванова, в реальной жизни. Подписчики с трудом узнали возлюбленную рэпера.

Не так давно Самойлова с семьей переехали в новый дом. Первым праздником в особняке стала вечеринка в честь Джигана, который 2 августа отметил 37-летие. На празднике в числе гостей оказался и Тимати со своей избранницей, о чем рассказала Самойлова в своих социальных сетях.

В соцсетях Самойловой появилась серия фотографий и видео с вечеринки. На части из них можно увидеть гостей, в том числе и Валентину, которая поразила пользователей сети переменами своего внешнего вида. Дело в том, что в публикациях на своей странице знаменитость выглядит совершенно иначе, чем на фотографиях от Самойловой.

Как отметили фанаты, больше всего в глаза им бросилась прическа Ивановой, которая выглядела максимально растрепанной и неаккуратной. Также многим показалось, что знаменитость страдает от лишнего веса, настолько неестественно падала тень на нижнюю часть ее лица.

Сама Иванова никак не прокомментировала неловкую ситуацию, однако предпочла не делиться фото в компании Джигана и Самойловой на своей странице.