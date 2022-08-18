Похудеть после 60-летия: омолодившаяся Долина раскрыла секрет идеальной фигуры

66-летняя Лариса Долина за последние пару лет радикально изменила стиль в сторону молодежных нарядов. Она выбирает для репетиций и концертов узкие платья, ультракороткие шорты или модные джинсы, подчеркивающие ее стройность. Хейтеры уверены, что за секретом идеальной фигуры Долиной кроется работа хирургов. Однако она заявляет, что похудеть после 60 лет возможно, если приложить чуть больше усилий.

Артистка не скрывает, что стала приверженкой модной диеты — интервального голодания. Причем из всех режимов Долина выбрала один из самых сложных, передает «Комсомольская правда ».

«19 часов в сутки я не ем», — заявила она.

По словам певицы, и в оставшиеся 5 часов она не бросается на любую еду, а продолжает себя ограничивать. Вместе с диетологом она разработала красный список, в которой вошли вредные продукты, способствующие накоплению лишних кило. Такого рациона Долина избегает. Что вошло в ее зеленый список, артистка не раскрыла. Суровые ограничения в питании и привели к эффектному внешнему виду звезды.