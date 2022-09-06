Похудение провалилось: Харламов выставил изменившуюся фигуру напоказ

После развода с Кристиной Асмус Гарик Харламов решил изменить свою внешность. Артист отправился в тренажерный зал, где ему удалось избавиться от лишних килограммов. Знаменитость активно хвастался переменами в своих социальных сетях и даже на телешоу, однако в итоге он не смог удержать достигнутый результат.

В недавнем видео со съемок первого выпуска шоу «Аватар», в котором артист принял участие, Харламов предстает в обтягивающем черном костюме. В специальном наряде видно, как сильно изменилась фигура комика, так что ему вновь необходимо отправиться в тренажерный зал.

«Какой Харламов стал пухлый», — пишут пользователи Сети.

Сам Харламов никак не комментирует ситуацию. В своих социальных сетях он давно перестал хвастаться преображением и тем, что ему удалось избавиться от 17 килограммов за считанные месяцы.