Похудела на 20 килограммов зря: гляньте, что случилось с Дашей Букиной (фото)

Наталья Бочкарева всегда отличалась довольно пышными формами. Многие помнят, какой звезда была во время съемок сериала «Счастливы вместе», в котором воплотила Дашу Букину.

Вскоре поклонники заметили, что артистка кардинально изменилась. Оказалось, что звезда похудела на целых 20 килограммов. По уверению Бочкаревой, от лишнего веса она избавилась по чистой случайности.

Актриса приняла участие в шоу «Танцы со звездами». На фоне регулярных тренировок нежелательные объемы начали покидать знаменитость. Артистка подчеркнула, что никогда не сидела на диетах, поэтому стала стройной исключительно благодаря спорту.

Впрочем, перемены оказались недолгосрочными. Вскоре звезда экрана вновь поправилась. На фото и видео, которые Бочкарева публикует в соцсетях, в ней уже невозможно узнать красотку с точеной фигурой.