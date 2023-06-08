Похоже на конюшню: Балуев зря впустил посторонних в свой дом (фото)

Александр Балуев не только патологически скрытен, если дело касается личной жизни, он даже и в кино снимается «тайно». Совсем недавно пропавшего со всех радаров артиста пресса искала буквально с собаками. Журналисты были уверены: Балуев завязал с карьерой и ушел на дно. Но репортеры ошибались, ведь артист активно продолжал съемки, просто не счел нужным ставить СМИ в известность о своих делах и планах.

Прогадал актер лишь единожды, когда пустил прессу в свой дом. Гостями вместе со всей страной стала программа «Идеальный ремонт», с энтузиазмом взявшаяся за переделку святая святых Балуева. И желания знаменитости явно не совпали с возможностями съемочной группы. Переделка, которую затеяли создатели шоу, явно себя не оправдала.

Обычно люди хотят уехать из деревни в столицу. «Идеальный ремонт» же принес деревню прямо в дом к актеру. Из гостиной артиста сделали настоящий амбар, а дом в целом всеми силами старались превратить в русскую избу не самого лучшего качества. Скрыть разочарование от такого дизайнерского решения не смог даже профессиональный артист-хозяин многострадального дома. Что уж говорить о расстроенных фанатах.