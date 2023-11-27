Похожа на Светличную в лучшие годы: Высоцкая вывела из тени «тайную» сестру

Не все знают, что у Юлии Высоцкой есть младшая сестра Инна. Актриса скрывала родственницу от поклонников, но недавно показала ее в социальных сетях. И для этого нашелся повод.

На днях родственница знаменитости отметила свой день рождения, ей исполнилось 42 года. Внешность очаровательной блондинки поразила интернет-пользователей в самое сердце. Красавица похожа на Светличную в лучшие годы.

Несмотря на потрясающие природные данные и пример старшей сестры, Инна не связала свою жизнь с шоу-бизнесом. Человек она непубличный. Что касается дел амурных, то ей повезло создать крепкую и большую семью: вместе с мужем женщина воспитывает четверых детей.

Стоит отметить, что при этом она находится в потрясающей физической форме. Инна увлекается легкой атлетикой, активно принимает участие в марафонах, что видно по ее подтянутой и поджарой фигуре.