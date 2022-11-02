«Похожа на его мать»: как выглядит жена Страхова, которой завидовали все россиянки

Один из самых популярных актеров наших дней, звезда «Бедной Насти» и фильма «Исаев» Даниил Страхов вот уже больше двадцати лет женат на своей сокурснице Марии Леоновой. Их отношения развивались по-разному: познакомившись еще в институте, они долгое время не общались и лишь через несколько лет, встретившись снова, решили больше не расставаться.

Несмотря на крепкий и спокойный брак, у супругов нет детей. О том, почему так случилось, ни сам Страхов, ни Мария предпочитают лишний раз не говорить. Но по словам актера, это никак не влияет на его отношение к жене: все эти годы она остается его самым верным другом

А вот зрители считают, что Леонова не принесла Даниилу счастья, а сам он из-за непритязательной внешности супруги почти все время появляется на публике один.