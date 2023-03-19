Похож не на того родителя: сыну Мадонны не повезло с генетикой (фото)

Когда-то Мадонна и Гай Ричи были яркой супружеской парой. Летом 2000 года эпатажная певица родила красавцу-мужу сына Рокко. С годами стало очевидно, что звездный наследник не выиграл в генетическую лотерею.

Вопреки ожиданиям поклонников, мачо из парня так и не вышло. Он не унаследовал стати своего отца, давно признанного одним из главных секс-символов. Напротив, Рокко больше похож на мать, внешний вид которой часто вызывает у публики лишь недоумение.

Сын Мадонны напрочь лишен утонченности — он любит довольно небрежный стиль в одежде, чем только расстраивает фанатов именитого британского режиссера, вращающегося в высших кругах лондонского света. Однако многие все же верят, что со временем 22-летний Рокко одумается, присмотрится внимательнее к отцу и решит подражать ему, отказавшись от своего бунтарского духа.