Похороны Шатунова оказались аферой: покинувший страну Разин выступил с заявлением

Юрий Шатунов скончался 23 июня этого года, а спустя несколько дней был захоронен на Троекуровском кладбище столицы. При этом в землю родные опустили не тело музыканта, а прах с его урной, так как именно об этом просил сам Шатунов еще задолго до смерти. Как оказалось, на самом деле в земле может не оказаться праха артиста.

По словам Андрея Разина, продюсера «Ласкового мая», близкие музыканта захоронили совершенно пустой сосуд. Якобы все похороны были лишь аферой, а сам Шатунов никогда не хотел кремации. Сжечь же тело предложил Аркадий Кудряшов, менеджер артиста, чтобы спрятать свое преступление, ведь именно он виновен в смерти артиста.

«Хоронили совершенно пустую капсулу», — рассказывает Разин в своих социальных сетях.

Информацией с продюсером поделился его знакомый, который непосредственно участвовал в похоронах Шатунова. Он видел все своими глазами и не смог скрыть правду от Разина.