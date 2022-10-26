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«Похоронили» живьем: настигшее Жоффрея проклятие «Анжелики» напугает любого

26 октября 2022 17:45
«Похоронили» живьем: настигшее Жоффрея проклятие «Анжелики» напугает любого

Судьбы актера и его самого знаменитого персонажа оказались очень похожи.

Имя актера Робера Оссейна хорошо известно в нашей стране. Именно он сыграл роль графа Жоффрея де Пейрака в знаменитом фильме «Анжелика — маркиза ангелов». Лента по мотивам одноименного романа Анн и Сержа Голон была очень популярна в СССР, как и исполнители главных ролей — Мишель Мерсье и Робер Оссейн.

Однако большинство отечественных любителей кино не знают, что Оссейн едва ли не буквально повторил судьбу своего самого известного экранного героя. Как известно из романа и фильма, граф де Пейрак публично был сожжен на площади по обвинению в занятии черной магией, и лишь позже выяснилось, что на самом деле он остался в живых. Практически то же самое произошло и с актером.

В 1974 году французские журналисты объявили, что Робер погиб в автокатастрофе вместе со своей подругой Мишель Вотрин. Как писали СМИ, автомобиль, на котором влюбленные отправились путешествовать, столкнулся с грузовиком и загорелся.

Актера успели не только объявить мертвецом, но даже провести похороны. На самом же деле Оссейну, в отличие от Мишель, удалось выбраться из машины: лишь в больнице он узнал о том, что все вокруг считают его трагически погибшим.

Фото: Кадр из фильма «Анжелика — маркиза ангелов» (1964)
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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