«Похоронили уже»: близких из Израиля разбило известие о смерти Добронравова

В Сети появились сообщения, которые всполошили поклонников Добронравова. Сразу несколько СМИ заявили, что в Москве обнаружили тело Федора Викторовича. Родственники актера за границей были в шоке: узнавать такие вести из заголовков не пожелаешь никому. Но оказалось, что слухи о кончине звезды были преждевременными.

Откуда появилась эта информация, сейчас уже не раскопать. Одно издание повторяет за другим, и новость передается по цепочке. Поразительно, что никто из работников этих СМИ так и не догадался связаться с семьей артиста. Ведь так можно было узнать, что Добронравов жив и здоров.

Ситуацию прокомментировал сам актер. Он заявил, что сообщение о смерти — дело рук недобросовестных журналистов. Публикации ужасно перепугали родных и близких Федора Викторовича, но он смог всех успокоить.

«Меня похоронили уже, наверное, раз десять» ,— заявляет звезда «Сватов».

Однако судиться с газетчиками любимец публики не торопится. Добронравов шутит: те, кого хоронят раньше времени, потом дольше всех живут. Отрадно, что даже в такой неприятной ситуации актер сохраняет отличное чувство юмора.