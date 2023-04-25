Похоронила мужа с двумя детьми на руках: Скрябина из «Диверсанта» уже не та юная девушка

Ксения Кузнецова стала настоящей находкой для создателей сериала «Диверсант». В популярном проекте актриса великолепно сыграла молоденькую радистку Таню Скрябину. Однако от той юной девушки уже давно не осталось и следа.

Карьера знаменитости складывалась весьма удачно, а вот о ее личной жизни того же сказать нельзя. Первым мужем актрисы стал Владимир Давиденко, но этот брак закончился скорым разводом. Во второй раз звезда экрана отправилась под венец вместе с Игорем Малаховым. Ему Кузнецова подарила сыновей — Рюрика и Ингварда.

Вот только растить наследников 45-летней артистке приходится в одиночку. В 2016 году в дом Ксении постучала беда: она похоронила любимого мужа. Концертный директор Азизы скончался от страшной болезни — цирроза печени.

С тех пор актриса пребывает в гордом одиночестве. По крайней мере, в третий раз замуж она так и не вышла.