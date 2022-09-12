Погибла на глазах у зрителей: правда о судьбе Ириски из «АБВГДейки» вышла наружу

Актриса Ирина Асмус известна зрителю преимущественно как Ириска из популярной передачи «АБВГДейка». Однако одновременно с этим знаменитость активно развивала свою цирковую карьеру и мечтала всю жизнь посвятить выступлениям именно на манеже.

Училась будущая звезда в театральной студии при Ленинградском ТЮЗе. Уже тогда она поняла, что наибольшее удовольствие ей доставляет именно работа клоунессой, поэтому между театральной сценой и манежем выбрала второе. Успех же к ней пришел, когда она появилась на телевидении: «АБВГДейка» стала ее звездным часом.

Однако такая большая популярность и тяжелый график весьма негативно сказались на ее личной жизни. Асмус совсем перестала заниматься воспитанием своего сына Андрея, который заработал зависимость от запрещенных веществ и ушел в армию. И специально, чтобы как можно чаще видеться с наследником, она решила вернуться обратно в цирк. Дело в том, что из-за опасных выступлений она бы оказалась на пенсии на 10 лет раньше.

Асмус, как пишет Дзен-канал «Кумиры наших и прошедших лет », даже специально попросилась выступать в цирке в Гомеле, где базировалась военная часть ее сына. Таким образом она думала скрасить службу Андрея и как можно чаще с ним видеться. Однако в один из вечеров перед выступлением они сильно поругались: из казармы она выходила в слезах. На следующий же день артистка поднялась под купол, чтобы исполнить свой фирменный номер «Старушка на абажуре», но не смогла справиться со сложными элементами. В итоге Асмус разбилась, всего лишь 44 дня не дожив до выхода на пенсию.