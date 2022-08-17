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Поездка в Россию даром не прошла: звезда «Черной любви» на грани развода

17 августа 2022 21:00
Поездка в Россию даром не прошла: звезда «Черной любви» на грани развода

Супруга актера измучила его своей ревностью.

Брак Бурака Озчивита и Фахрие Эвджен дал трещину. По слухам, отношения супругов заметно испортились после того, как актер побывал в России.

В Москве звезду сериала «Черная любовь» атаковали толпы поклонниц. Многим из них Озчивит не стал отказывать в совместных фотографиях, что вывело из себя его законную жену, которая осталась в Турции.

Как пишет Elle Girl, теперь Фахрие то и дело закатывает мужу истерики, поскольку не может совладать со своей ревностью. Кроме того, в Сети есть информация о том, что знаменитость, которая, к слову, ждет второго ребенка, даже уходила из дома.

Масла в огонь подливает и тот факт, что супруги не торопятся давать официальные комментарии, чтобы опровергнуть сведения о своем разладе. Все это наталкивает фанатов на мысль о том, что поездка за границу все-таки не прошла даром, поэтому некогда крепкая пара вот-вот объявит о разводе.

Фото: Соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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