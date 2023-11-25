Подставила ассистентка: эту яркую роль в популярной комедии Караченцов не получил из-за пустяка

Николай Караченцов в СССР был русским Аленом Делоном. Его хотели видеть в своих фильмах все режиссеры, коллеги мечтали оказаться с ним в кадре. В общем, карьера, что называется, удалась. Однако не обошлось и без провалов. Об одном из таких фиаско Караченцов долго жалел.

Артист претендовал на главную роль в ленте Георгия Данелии «Афоня». И, к слову, был главным кандидатом, харизматичным и опытным. Но его изящно обставил Леонид Куравлев. А все потому, что пробы Караченцова забраковали. Ассистентка режиссера сказала, что ему придется делать спецнакладку на зубы. Она была уверена: с такой улыбкой в ловеласах делать нечего.

Из-за такой вот вкусовщины и избирательности ассистентки Данелии Куравлев получил шанс проснуться всесоюзной звездой и этим шансом воспользовался. Караченцову же, зубы которого никак не мешали ему быть кумиром миллионов женщин в СССР, заветная роль не досталась.