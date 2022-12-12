«Подстава» и паралич лица: почему страна отреклась от Даши из «Счастливы вместе»

Наталья Бочкарева стала известна на всю страну из-за роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». Артистка мгновенно завоевала любовь зрителей, однако после завершения проекта ее имя оказывалось в СМИ только из-за громких скандалов.

Так, в 2019 году автомобиль Бочкаревой остановили сотрудники ДПС, которые решили проверить у артистки документы. Однако поведение знаменитости показалось им настолько странным, что они провели осмотр машины, во время которого и нашли пакетик с запрещенными веществами. Сам процесс задержания оказался записан и практически сразу же появился в Сети и в СМИ.

Первое время после случившегося Бочкарева все отрицала. Она обвиняла своих ненавистников в попытках ее подставить: якобы кто-то другой подкинул ей запрещенные вещества в автомобиль. Артистка старательно пыталась спасти свою репутацию, но уже на суде полностью признала вину и согласилась со всеми обвинениями.

Громкий скандал настроил публику против Бочкаревой. Арендодатель отказался продлевать с ней договор, поэтому ей пришлось закрыть свою актерскую школу, а многие друзья и знакомые перестали с ней общаться. В итоге из-за переживаний у Бочкаревой случился паралич половины лица, и она долгое время не могла восстановиться, отбиваясь от нападок публики.

Через несколько лет артистке все же удалось встать на ноги. Сейчас она уверенно заявляет, что ее жизнь во время скандала разделилась на до и после, а она продолжила общение лишь с теми, кому по-настоящему может доверять.