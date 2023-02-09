Подсмотрели у американок: не поверите, что в СССР мечтала заполучить каждая

Во времена СССР многие вещи были в дефиците. Особенно это касалось предметов интимного женского гардероба. Но советские дамы не терялись и старались заполучить заветную вещь любой ценой.

Так, огромной популярностью у женщин той эпохи пользовалась комбинация. Эта шелковая кружевная сорочка была барьером между нижним бельем и основной одеждой. Многие надевали комбинацию на обнаженное тело.

Мода на этот предмет гардероба пришла из Америки. Достаточно вспомнить зарубежные кинохиты тех времен, где роскошные дамы щеголяли в этом пикантном наряде перед кавалерами. Например, героиня Элизабет Тейлор в картине «Баттерфилд 8».

Но достать такую эксклюзивную вещь в СССР было крайне трудно. Качественные комбинации производили в Польше и Германии. Если даме удавалось заполучить этот ценный экземпляр, то она была несказанно горда собой. Чуть позднее такие сорочки стали более доступными.

Современным женщинам трудно понять, в чем секрет комбинаций, ведь это фактически совершенно лишний слой одежды. Все дело в банальном желании не отставать от других. Просто комбинация была одним из советских трендов наравне с хрустальной посудой, коврами и стенками.