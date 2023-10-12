Подпольный миллиардер: что известно о баснословных доходах сына Газманова
Наследник певца открещивается от своего состояния.
Сыновья Олега Газманова могут похвастаться успешной бизнес-карьерой. Первенец певца долгое время занимал крупный пост в финансовой фирме, прежде чем отказался от этой работы в пользу творчества. А пасынок Газманова Филипп вывел собственное дело на миллионные обороты уже в 24 года. Молодой человек занимается грузоперевозками и разработкой мобильного приложения для этой сферы.
Но, как выяснилось, ему еще далеко до доходов старшего брата. По крайней мере, ходят слухи, что Родион Газманов буквально подпольный миллиардер с баснословными заработками. Сообщается, что ему принадлежит сеть микрофинансовых организаций.
Кроме того, он является акционером одной из главных российских компаний. Однако сам исполнитель открещивается от этих данных, удивляясь, откуда они взялись.
«Даже 10% акций компании это почти 700 млрд рублей. Разве стал бы я с такими деньгами записывать поздравления в Сети для пользователей за 7 тысяч рублей?» — заявил Газманов.