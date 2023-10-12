Подпольный миллиардер: что известно о баснословных доходах сына Газманова

Сыновья Олега Газманова могут похвастаться успешной бизнес-карьерой. Первенец певца долгое время занимал крупный пост в финансовой фирме, прежде чем отказался от этой работы в пользу творчества. А пасынок Газманова Филипп вывел собственное дело на миллионные обороты уже в 24 года. Молодой человек занимается грузоперевозками и разработкой мобильного приложения для этой сферы.

Но, как выяснилось, ему еще далеко до доходов старшего брата. По крайней мере, ходят слухи, что Родион Газманов буквально подпольный миллиардер с баснословными заработками. Сообщается, что ему принадлежит сеть микрофинансовых организаций.

Кроме того, он является акционером одной из главных российских компаний. Однако сам исполнитель открещивается от этих данных, удивляясь, откуда они взялись.