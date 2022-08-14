Подозрительно: в райдере Леонтьеве нашли очень странное требование

Пока звезды вроде Валерия Меладзе, Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и прочих обрушивают на организаторов концертов дорогостоящие требования, в райдере Валерия Леонтьева столкнулись с подозрительным пунктом.

Выяснилось, что музыканту необходимо предоставлять черные мешки для мусора. И дело вовсе не в большом количестве бытовых отходов — команда певца обклеивает ими окна в гримерке.

Этот факт сразу вызвал множество теорий и домыслов: защищается ли Валерий Яковлевич от любопытных фанаток, скрывает опасную болезнь или, шутят некоторые, просто вампир?

Леонтьев действительно не переносит солнечный свет, но лишь на время гастролей, когда из-за долгих перелетов и разъездов пытается восстановить режим сна. В программе «10 самых » объяснили также, почему вместо плотных штор используются мешки: