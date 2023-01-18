Подобного на кладбищах не видели: не поверите, сколько стоил памятник Глаголевой (фото)

Вера Глаголева скончалась в 2017 году после продолжительной борьбы с онкологией. Похоронена артистка была на столичном Троекуровском кладбище, где через два года ее супруг установил огромный памятник, который до сих пор шокирует фанатов.

Так, Кирилл Шубский, известный не только отношениями со звездой экрана, но и своим благосостоянием, решил увековечить память о своей жене. На ее могиле он возвел белоснежную беседку с прозрачной крышей, скамейку и кресло. Внутри все украшено цветами, а также можно заметить скульптуру из металла в виде шали — именно такую в последние годы жизни носила звезда экрана — и книгу.

По данным СМИ, создание памятника обошлось Шубскому в двенадцать миллионов рублей, а его исполнением занималась дочь артистки Мария. Этим жестом предпринимателю удалось на долгие годы сохранить память о своей жене, с которой он был вместе около 30 лет и воспитал дочь Анастасию.