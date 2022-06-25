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Поднялась со дна и вернула сына: пластика спасла звезде «Клона» жизнь

25 июня 2022 14:10
Поднялась со дна и вернула сына: пластика спасла звезде «Клона» жизнь

Судьба актрисы хлеще любого сериала.

Веру Фишер, которая покорила миллионы зрителей в сериале «Клон», не просто так сравнивают с фениксом. Артистка опустилась на самое дно, потеряв единственного сына, но нашла в себе в себе силы исправить свое бедственное положение.

Фишер начинала карьеру с модельного бизнеса и побед в конкурсах красоты. Очень скоро ей начали поступать предложения о съемках на телевидении, где она познакомилась с будущим супругом Фелипе Камаргу.

Поднялась со дна и вернула сына: пластика спасла звезде «Клона» жизнь

Брак Веры был полон ссор, скандалов и приступов ревности, что спровоцировало у звезды сначала алкогольную, а затем и наркотическую зависимости. Состояние актрисы ухудшилось настолько, что ее лишили родительских прав.

Три года Фишер боролась с пагубными привычками, а после продала автомобиль и на вырученные деньги сделала ряд пластических операций: блефорапластику, липосакцию, увеличение груди.

Уже через полгода она получила роль в «Семейных узах», что превратило ее в королеву бразильских сериалов. Громкая слава помогла ей добиться свиданий с сыном, а потом и вовсе — равной опеки.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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