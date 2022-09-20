Подлость чиновника подарила стране голос Малыша из «Карлсона»: как это было

Актерская карьера Клары Румяновой насчитывает не так много ролей, запомнившихся зрителям. Упомянуть можно лишь матушку Катерину из «12 стульев» и медсестру Клаву из «Жениха с того света». Но вот ее голос — это, несомненно, главный голос нашего детства: Заяц из «Ну, погоди!», Чебурашка, Малыш из дилогии о Карлсоне, искавший маму Мамонтенок и еще десятки любимых персонажей.

Причиной этого стали два не самых приятных эпизода в жизни актрисы. Сначала случилось тяжелейшее воспаление легких, от которого Румянова чуть не умерла и полностью потеряла речь, а когда все-таки смогла заговорить снова, то выяснила, что ее «родной» низкий альт больше не единственный голос. С тех самых пор она и могла говорить высоким, звонким и чистым голосом, который мы так хорошо знаем.

Роли в кино актрисе перестали предлагать после того, как она отказала в притязаниях легендарному директору «Мосфильма» Ивану Пырьеву. Мстительный Иван Александрович сделал все, чтобы Клара Румянова добралась до экрана как можно позже. В итоге режиссеры практически забыли о ней.

Зато на «Союзмультфильме», с которым она сотрудничала все чаще, заполняя паузы в карьере, Клара Михайловна стала безусловной примой и живой легендой. Там в общей сложности она озвучила более 300 мультфильмов.