«Подлец»: вы разлюбите Алена Делона, узнав о судьбе его внебрачного сына

Ален Делон трижды становился отцом, воспитав двоих сыновей и дочь от своих избранниц. При этом в 1962 году на свет появился его наследник Ари Пеффген от певицы Нико, которая утверждала, что французский актер — отец ее ребенка.

Подобные заявления не убедили Делона признать отцовство. Он старательно открещивался от сына, поэтому Нико решила написать Эдит Булонь, матери артиста, с просьбой о помощи. Эдит не оставила без внимания своего внука и забрала его к себе в дом, а спустя некоторое время ее супруг и отчим кинозвезды Поль усыновил Ари.

Делон же настолько не хотел видеться с вероятным наследником, что заставлял его прятаться, когда приезжал навестить свою семью. Самый длинных их разговор состоялся лишь на похоронах Эдит, когда артист заявил, что никогда не признает их родство.

Сегодня вопрос связи Ари и Делона так и не разрешен. За прошедшие годы артист не решился сдать генетический материал, чтобы навсегда поставить точку в многочисленных спорах, и игнорирует Ари.

Поклонники при этом неизменно встают на сторону возможного сына артиста. По их мнению, звезда французского кино поступил неприемлемо, открещиваясь от своего ребенка.