Подарок за полтора миллиона получила не просто так: Гузееву вывели на чистую воду

В начале этого года в эфир вышли специальные эпизоды телепрограммы «Давай поженимся!». В качестве одного из приглашенных экспертов в программе выступил и исполнитель Авраам Руссо. В студию он пришел не с пустыми руками, а подготовив подарки для ведущих проекта. Так, актрисе Ларисе Гузеевой музыкант преподнес шикарные часы. Он сообщил, что у его друга есть необычный бизнес — мастерская, где по заказу для Гузеевой и изготовили презент. Стоимость часов составила более 1,5 млн рублей. Актриса смутилась, но подарок приняла.

Только теперь Руссо объяснил, почему решил подарить столь дорогие часы телеведущей. По его словам, он просто захотел отблагодарить ее за ту работу, которую она делает долгие годы, когда знакомит людей и помогает им наладить личную жизнь. Авраам подчеркнул, что он даже не знает, пользуется ли Гузеева его презентом. После окончания работы над выпуском они больше не поддерживали общение.