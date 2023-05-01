Подарок от бабушки сделал подростка миллионером: вот что она ему вручила

Неожиданность, которая изменила всю жизнь.

Молодой человек из Калифорнии по имени Калеб Хенг к своему 18-му дню рождения получил от любимой бабули конверт, на котором красовалась надпись «Идеальный подарок». Распечатав презент, парень обнаружил там обычный лотерейный билет.

Сняв защитный слой с билета, американец обнаружил, что в одно мгновение стал обладателем миллиона долларов. Хенг на тот момент даже не имел паспорта, поэтому ему пришлось бросить все дела и поехать за удостоверением личности, ведь иначе не удалось бы получить свой приз.

Парень радостно восклицал:

«Я счастлив! Такого подарка я не мог и представить!»

Он отметил, что часть средств решил пустить на оплату обучения, а часть — инвестировать в будущее.

Напомним, что не так давно жительница штата Мэриленд также получила в подарок счастливый билет и неожиданно выиграла главный приз. Девушка решила распорядиться выигрышем немного иначе: она пустит деньги в благоустройство собственного дома.