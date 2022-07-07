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Подарил забор и айфон: Волочкова разоткровенничалась о молодом возлюбленном

7 июля 2022 12:40
Подарил забор и айфон: Волочкова разоткровенничалась о молодом возлюбленном

Поклонники вновь обсуждают личную жизнь знаменитости.

Анастасия Волочкова раскрыла подробности своего нового романа. Танцовщица разоткровенничалась с Telegram-каналом «Звездная пыль».

Несколько дней назад балерина представила фанатам своего нового избранника. Возлюбленным артистки оказался владелец строительной фирмы Хан, который намного младше артистки. Как рассказала сама Волочкова, молодой возлюбленный оказался весьма щедрым спутником, так как практически сразу осыпал ее подарками. Он вручил танцовщице iPhone последней модели и построил на участке эффектный зеркальный забор с верандой.

По словам Волочковой, в новых отношениях она чувствует себя счастливой. При этом ее не волнуют пересуды пользователей Сети, которые осуждают артистку за связь с молодым избранником.

«Меня всю жизнь любили разные мужчины — и совсем молодые, и взрослые. Поскольку я им интересна. И сейчас это продолжается», — уверена Волочкова.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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