«Под мальчика»: 53-летняя Татьяна Лазарева решилась на экстремально короткую стрижку

Татьяна Лазарева подстриглась под мальчика и сообщила в личном микроблоге, что результатом бьюти-эксперимента осталась очень довольна. По ее признанию, она словно отстригла вместе с волосами что-то лишнее, избавилась от тяжести в душе и какого-то психологического груза. К тому же теперь артистке очень легко ухаживать за своими волосами.

«Встала, помыла, высушила и пошла – красота!» — отмечает Татьяна.

Лазарева призналась, что во время ограничительных мер у нее возникли проблемы с прической: седые корни быстро отрастали, волосы стали ломкими и безжизненными. Решить эти проблемы с помощью профессиональных мастеров было невозможно, поскольку все салоны закрыли на карантин. Приходилось самой заниматься своей шевелюрой, используя различные средства.

«Маски, всякие средства для укладки, да и сама укладка держится от силы два дня… Ужасно тяжелый труд», – пожаловалась Татьяна.

Зато теперь с короткой стрижкой она очень нравится себе, потому что выглядит моложе и энергичнее.

«Но почему-то в моей семье это всеми воспринимается не так позитивно, типа: "О, мама снова под мальчика подстриглась". Видимо, они во мне хотят видеть более мягкую, женственную, теплую натуру, с полудлинными волнистыми волосами», — делится с подписчиками Татьяна Лазарева.