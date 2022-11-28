Под копирку: советская копия Скарлетт из «Унесенных ветром» заставит вздрогнуть (фото)

Вивьен Ли, исполнившая роль легендарной Скарлетт в «Унесенных ветром», стала мировым эталоном красоты. Стиль и манеры актрисы перенимали почти все знаменитости, но лишь немногие могли похвастаться такой же природной манящей красотой. Советская актриса Анастасия Вертинская была похожа на нее как две капли воды. И это, с одной стороны, пугает, а с другой — завораживает.

Актриса прославилась за пределами родины ролью Офелии в фильме «Гамлет», который показали на фестивале в Венеции. Именно иностранная публика окрестила Вертинскую «советской Вивьен Ли» , заметив феноменальное сходство между двумя актрисами. Вероятно, сначала зрители увидели в ней яркую красоту, а только потом оценили ее несомненный актерский талант.

В СССР артистка полюбилась зрителям своими трогательными образами, созданными в картинах «Алые паруса» и «Человек-амфибия», вышедшими в начале 60-х годов. Необыкновенная красота Анастасии Вертинской сводила с ума многих мужчин. Перед ее чарами не могли устоять Никита Михалков, Олег Ефремов и Александр Градский. Многие называли внешность Вертинской антисоветской и инопланетной, однако не переставали тайно восхищаться ее уникальной красотой и грацией.