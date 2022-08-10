Под «голым» платьем проблем не скрыть: у Лопес заподозрили серьезный кризис

В этом июле надежды фанатов Дженнифер Лопес и Бена Аффлека сбылись — пара, наконец, поженилась. Помолвка звезд состоялась еще в начале «нулевых», но позже они расстались. В прошлом году бывшие возлюбленные вновь воссоединились и на этот раз с браком решили не медлить. Лопес признавалась в соцсетях, что по-настоящему счастлива в отношениях с Беном. Но некоторые из ее фанатов сомневаются в этих словах.

Поклонники обратили внимание, что последнее время 53-летняя Дженнифер предпочитает для выхода в свет довольно откровенные наряды. На красной дорожке артистка появляется в «голых платьях», представая перед фотографами фактически обнаженной. А смелый наряд, который Лопес выбрала этим летом для премьеры документального фильма о себе, и вовсе шокировал собравшихся. Большая часть темного платья состояла из прозрачной сетки, лишь бархатные вставки несколько прикрывали пикантные участки тела звезды.

Как считают эксперты, такая тяга к обнажению может быть симптомом серьезного личностного кризиса. Эти проблемы Дженнифер и пытается безуспешно скрыть «голыми» нарядами, ища одобрение и восхищение извне. А, значит, возможно и в новом браке она не так уж и успешна.