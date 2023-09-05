Под эту песню в СССР запрещали танцевать «медляки»: думали, что развращает, и не ошиблись

Когда в 1980-х в СССР началась активная мода на зарубежные песни, некоторые композиции сразу превратились в абсолютные хиты. Резонанс вокруг них был такой большой, что дело дошло даже до запретов.

В немилость попала песня группы Eagles под названием Hotel California, которую выпустили в 1976 году. Сейчас ее неслучайно признают одной из лучших композиций всех времен.

Медленная мелодия с проникновенными и чарующими голосами солистов создавала все условия для романтической атмосферы. Пары по всему миру танцевали под этот хит и влюблялись. Советская молодежь не была исключением и тоже быстро попала под магию музыки.

После таких «медляков» пары тут же уединялись в отдаленных помещениях. В шутку поговаривали, что хит американской рок-группы даже поднимал демографию. В итоге в некоторых местах Hotel California начали запрещать и признавать антисоветской и развращающей мелодией. Впрочем, поклонники композиции нарушали все правила, снова и снова включая ее на дискотеках.