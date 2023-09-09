Почти как у Ланнистеров: третьей женой Диброва оказалась близкая родственница

Телеведущий Дмитрий Дибров женат в четвертый раз. В этом году шоумену исполнится 64 года, но тягу к жизни он не теряет. Мужчина выбирает в спутницы молодых красавиц, ничуть не стесняясь разницы в возрасте. Но третий брак звезды многих мог бы смутить родственными связями.

В 2008 году Дмитрий женился на Александре Шевченко. Девушка была на 26 лет моложе супруга, что уже изрядно смутило публику. Но большая часть поклонников ведущего даже не подозревала, что избранница Диброва приходится ему племянницей.

К счастью, кровной связи между парой не было. Александра была внучкой Николая Ивановича, отчима Дмитрия. Фактически шоумен вырос вместе со своим тестем. Будущую жену он встречал лишь раз, когда девочке было всего 12. Спустя много лет артист заново познакомился с «племянницей» и был очарован ее красотой.

Однако брак с родственницей не продлился и года. Сегодня Дибров снова женат на девушке еще моложе Александры. Но в этих отношениях телеведущий наконец-то обрел счастье и стабильность.