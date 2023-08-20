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Киноафиша Статьи Почти голая: мама Коляна из «Реальных пацанов» взбудоражила фанатов неприличным пляжным видео

Почти голая: мама Коляна из «Реальных пацанов» взбудоражила фанатов неприличным пляжным видео

20 августа 2023 09:30
Почти голая: мама Коляна из «Реальных пацанов» взбудоражила фанатов неприличным пляжным видео

Такой откровенности от актрисы не ожидали.

Марина Федункив начала сниматься в разных кинопроектах еще в 2000-х. Но настоящую славу ей принесла роль разбитной мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны». В кадре актриса воплотила образ хамоватой женщины среднего возраста, которая часто сталкивалась с проблемами и вынуждена была помогать всей своей семье. В этом персонаже многие зрители увидели своих знакомых.

А Федункив тем временем была не рада подобному амплуа. Всеми силами в дальнейшем она пыталась от него избавиться, доказав, что может быть изысканной, многогранной и хрупкой женщиной. Артистка записывала песни, принимала участие в разных шоу.

В 2021 году звезда сериалов вышла замуж за молодого итальянца. А сейчас 51-летняя юмористка выступает в роли блогера и часто делится с подписчиками в соцсетях моментами своей жизни.

Например, на днях Федункив показала, как отдыхает на курорте. Она появилась в видеоролике в довольно смелом виде — из одежды на ней была заметна лишь ярко-желтая шляпка. Лямочек от купальника на теле актрисы комментаторы не нашли и даже предположили, что она проводит время на нудистском пляже.

«С вашим телом только голой сниматься», «Марина уже не та», — написали фолловеры.

Почти голая: мама Коляна из «Реальных пацанов» взбудоражила фанатов неприличным пляжным видео
Фото: соцсети, кадр из сериала "Реальные пацаны" (2010-2020)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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