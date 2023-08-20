Почти голая: мама Коляна из «Реальных пацанов» взбудоражила фанатов неприличным пляжным видео

Марина Федункив начала сниматься в разных кинопроектах еще в 2000-х. Но настоящую славу ей принесла роль разбитной мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны». В кадре актриса воплотила образ хамоватой женщины среднего возраста, которая часто сталкивалась с проблемами и вынуждена была помогать всей своей семье. В этом персонаже многие зрители увидели своих знакомых.

А Федункив тем временем была не рада подобному амплуа. Всеми силами в дальнейшем она пыталась от него избавиться, доказав, что может быть изысканной, многогранной и хрупкой женщиной. Артистка записывала песни, принимала участие в разных шоу.

В 2021 году звезда сериалов вышла замуж за молодого итальянца. А сейчас 51-летняя юмористка выступает в роли блогера и часто делится с подписчиками в соцсетях моментами своей жизни.

Например, на днях Федункив показала, как отдыхает на курорте. Она появилась в видеоролике в довольно смелом виде — из одежды на ней была заметна лишь ярко-желтая шляпка. Лямочек от купальника на теле актрисы комментаторы не нашли и даже предположили, что она проводит время на нудистском пляже.