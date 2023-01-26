Почему звезда «Татьяниного дня» бросила мужа-миллионера: причина покажется нелепой

Екатерина Вуличенко запомнилась зрителям по роли в сериале «Татьянин день». Звезда экранов завоевала сердца многих зрителей, но не смогла сохранить свои отношения.

Дело в том, что в течение девяти лет артистка была замужем за предпринимателем Денисом Трифоновым. Преуспевающий бизнесмен занимался развитием собственной компании в Великобритании и не мог переехать к супруге в Россию. Вуличенко же в то время активно строила карьеру на родине и не собиралась оставлять все ради отношений и богатств избранника.

В итоге супруги приняли решение не идти на компромиссы. Жизнь на две страны не устраивала обоих супругов, но артистка не решилась оставить Москву ради карьеры своего супруга. Их отношениям не помогла даже общая дочь София, которая появилась на свет в 2006 году, и в 2014 году пара подала на развод.

Спустя же три года артистка вышла замуж за возлюбленного по имени Марат Гуданаев. В этот раз звезде экрана не пришлось делать выбор: они с мужем и их дочерью Александрой живут в одном городе.