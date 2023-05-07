Почему Ярмольника вырезали из «Кин-дза-дза!» и кого он должен был играть

Знаменитая комедия «Кин-дза-дза!» вышла на экраны в 1986 году, став хитом среди советских зрителей. Поклонники остались в восторге от ярких персонажей и необычного сюжета, но мало кто догадывался, что изначально фильм планировался совершенно другим.

По задумке режиссера Георгия Данелии, картина должна была называться «Звездная пыль», а среди персонажей должен был быть торговец этой пылью. Сыграть его роль постановщик пригласил Леонида Ярмольника, который с радостью согласился.

В итоге артист два раза приезжал на съемочную площадку в надежде поработать с Данелией, но эти поездки не были успешными. Сначала нужная для его роли декорация сгорела, а во второй раз в нее въехал пьяный водитель. И из-за постоянных неудач Данелия решил отказаться от роли торговца, вырезал готовые эпизоды и даже переименовал фильм.