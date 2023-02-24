Почему в СССР почти не было мусора: ответ на вопрос, мучивший народ десятилетиями

Компания «Экопойнт» открыла «умные» станции по сбору мусора в Нижнем Новгороде. Туда можно сдать алюминиевые банки, пластиковые бутылки и макулатуру, а искусственный интеллект сам его сортирует и отправляет в переработку. В России ежегодно накапливается 70 млн тонн твердых коммунальных отходов, но на утилизацию отправляют лишь 7%. Может ли пригодиться в этом деле советский опыт?

Во времена СССР переработка мусора была делом государственным в том смысле, что компании, которые за это отвечали, относились к госсектору. Каждая из них вела строгую и подробную отчетность.

В системе «Союзвторглавресурсов» в 1980-х насчитывалось более 500 предприятий вторичных ресурсов и свыше 5 500 пунктов, где принимали макулатуру и другое вторсырье.

Сбор мусора доверяли школьникам: с третьего класса разрешали сдавать бумажное сырье, с пятого — металлолом. Об их труде и рекордах, которые они ставили по сбору вторсырья, можно было прочитать в газетах, услышать по телевидению.

В издании «Знамя пионера» в 1930 году рассказывали об успехах детей на поприще сбора мусора серией заметок. В одной из них писали, что каждый пионер в коммуне «Красная Заря» собрал не менее 23 килограммов утиля.