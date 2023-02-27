Почему советская экранизация «Шерлока Холмса» лучшая в мире: ответ вас ошарашит

Детективы Артура Конан Дойла о приключениях Шерлока Холмса не раз экранизировались постановщиками со всего мира. Режиссеры активно экспериментировали со знаменитыми историями, переносили действие из Англии и даже меняли пол персонажей. При этом самой лучшей, как оказалось, до сих пор считается советская серия фильмов.

Дело в том, что работа Игоря Масленникова отличается большой любовью и уважением к литературному источнику. Режиссер и сценаристы предпочли не экспериментировать с произведениями, максимально точно перенесли его на экраны.

Помимо этого, создателям сериала удалось подобрать на главные роли актеров, идеально воплотивших знаменитые образы. Внешность Василия Ливанова практически полностью совпадает с иллюстрациями Сидни Пэджета, который рисовал сыщика для первой публикации истории. Дополняет же образ советского Холмса голос Ливанова, который известен своей хрипотцой.

В итоге зрители по всему миру остались в восторге от советского сериала. Оценили его даже сами англичане, причем на самом высоком уровне. Так, в 2006 году сама Елизавета II наградила Ливанова орденом Британской империи как раз за эту роль, после чего ни одна экранизация произведений Конан Дойла не могла соревноваться с советской.