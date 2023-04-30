Почему самый знаменитый клоун сбежал из СССР: правду замалчивали годами

Олег Попов был самым любимым клоуном СССР. Конкуренцию ему могли составить единицы — пожалуй, лишь Юрий Никулин и Михаил Румянцев. Однако в начале 90-х Попов внезапно исчез из поля зрения, даже ходили слухи, что артист скончался. Но все было иначе.

После развала страны Попов эмигрировал в Германию, где построил успешную карьеру. Солнечный клоун выступал под псевдонимом Счастливый Ганс и гастролировал по всей Европе. При этом Олег Константинович не забывал о родине, однако возвращаться в Россию не спешил.

Об этом молчали годами, но причиной его эмиграции стал не только кризис в стране. Оказывается, здесь была замешана обида на Юрия Никулина. Именно звезду гайдаевских комедий назначили директором Московского цирка, что сильно обидело Попова. По его словам, он уделял больше времени работе и лучше разбирался в этой деятельности.

Кроме того, Олег Константинович предполагал, что Никулин завидует зарубежному успеху Попова. Однажды Юрий Владимирович отказал коллеге в просьбе отпраздновать юбилей в цирке на Цветном бульваре, что сильно оскорбило Солнечного клоуна. Сын Никулина Максим утверждал, что его отец не конфликтовал с Поповым, однако их отношения были непростыми.

Олега Константиновича не стало в 86 лет: он скончался в Ростове-на-Дону в период гастролей по России.