Почему россияне отвернулись от Семчева: соблазнил невесту сына и «ввязался в гнусь» ради денег

Александр Семчев стал известен не только благодаря ролям в кино и театре, но даже и рекламным съемкам. По всем этим персонажам зрители построили образ добродушного толстяка. Но несколько лет назад оказалось, что в реальности актер — совсем другой человек. Его личная жизнь стала предметом для скандальных обсуждений в шоу «На самом деле».

Сын Семчева Кирилл заявил, что отец украл у него невесту. Актер не стал отпираться и признался, что встречается с молодой возлюбленной. Более того, мужчина заявил, что не испытывает никакой вины перед наследником, ведь он куда больше достоин расположения девушки. Но уже спустя некоторое время Александр сообщил, что просто притворялся. По его словам, на съемки он согласился только ради гонорара.

«Иногда жизнь заставляет ввязаться в гнусь из-за денег», — отметил актер в беседе с «Комсомольской правдой».

Таким признанием Семчев еще больше оттолкнул поклонников от себя. Интернет-пользователи остались шокированы цинизмом и беспринципностью мужчины.