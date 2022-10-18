Почему распалась «великая троица» советского кино: скрывали от зрителей как могли

Юмористические образы из трио Труса, Балбеса и Бывалого стали самыми запоминающимися в советском кино. Впервые эти роли Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов примерили на себя для картины Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычный кросс» в 1961 году. Успех ленты был так очевиден, что уже на следующий год троица появилась в «Самогонщиках».

Герои были включены в сюжет картин «Дайте жалобную книгу», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и многих других. В 1966 году Гайдай снова «вписал» персонажей в сюжет своей комедии «Кавказская пленница», хотя не хотел этого. За прошедшие годы от образов устали как актеры, так и сам постановщик. Кроме того, у Гайдая разладились отношения с Моргуновым. О скверном характере актера знали и его коллеги по «великой троице»: Вицин прямо называл Евгения злым человеком, а Никулин отмечал, что актер агрессивно высмеивает чужие недостатки.

Тем не менее они появились вместе еще в фильме 1968 года «Семь стариков и одна девушка» и в короткометражке 1971 года «Пожара не будет». Однако в последней ленте образ трио создавался искусственно: от зрителей как могли скрывали, что Никулин наотрез отказался сниматься с Трусом и Бывалым. Работа над кадрами велась отдельно.