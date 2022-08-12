Почему Панас Петрович всю жизнь проклинал свою легендарную «Бензоколонку»
Фильм неожиданно изменил его судьбу.
Актер Андрей Сова стал знаменитым благодаря комедии «Королева бензоколонки». Артист был уверен, что лента откроет ему двери не только в сердца фанатов, но и в другие фильмы, но жизнь в итоге сложилась иначе.
Знаменитая картина вышла в прокат в 1963 году, когда Сове уже было 50 лет. Зрители мгновенно полюбили яркого персонажа, что сделало его национальной звездой. Однако режиссеры не начали приглашать артиста в свои фильмы, что сбивало его с толку.
Как оказалось, Панас Петрович был чересчур ярким персонажем, поэтому постановщики боялись звать воплотившего образ актера на съемочную площадку. Сова решил подождать, пока поклонники забудут о нем и о фильме, однако из-за карьерной паузы он стал неинтересен не только зрителям, но и самим режиссерам.
В итоге, как пишут пользователи «Живого журнала», артист так и не смог вновь удивить фанатов ярким преображением, а «Королева бензоколонки» осталась его самой знаменательной ролью в карьере.