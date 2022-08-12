Почему Панас Петрович всю жизнь проклинал свою легендарную «Бензоколонку»

Актер Андрей Сова стал знаменитым благодаря комедии «Королева бензоколонки». Артист был уверен, что лента откроет ему двери не только в сердца фанатов, но и в другие фильмы, но жизнь в итоге сложилась иначе.

Знаменитая картина вышла в прокат в 1963 году, когда Сове уже было 50 лет. Зрители мгновенно полюбили яркого персонажа, что сделало его национальной звездой. Однако режиссеры не начали приглашать артиста в свои фильмы, что сбивало его с толку.

Как оказалось, Панас Петрович был чересчур ярким персонажем, поэтому постановщики боялись звать воплотившего образ актера на съемочную площадку. Сова решил подождать, пока поклонники забудут о нем и о фильме, однако из-за карьерной паузы он стал неинтересен не только зрителям, но и самим режиссерам.

В итоге, как пишут пользователи «Живого журнала », артист так и не смог вновь удивить фанатов ярким преображением, а «Королева бензоколонки» осталась его самой знаменательной ролью в карьере.