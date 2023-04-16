Почему они вместе: оторопеете при взгляде на жену Пастухова из «Склифосовского» (фото)

Дмитрий Миллер — актер, покоривший сердца миллионов телезрителей. Его актерская игра, харизма и обаяние заставляют верить в его персонажей и восхищаться его творчеством. Помимо того, что он замечательный актер, он еще и прекрасный муж, ведь ему просто каким-то чудом удалось сохранить брак со своей супругой-ровесницей Юлией Деллос.

Первая встреча будущей пары произошла в то время, когда Миллер служил в армии. Деллос тогда впервые приехала на концерт, однако парню не хватило смелости познакомиться с девушкой.

Встреча с будущей супругой в следующий раз случилась через 7 лет. И вот уже долгое время они сохраняют брак, растят двух девочек и наслаждаются прелестью семейной жизни. Многие девушки позавидуют Юлии Деллос не только в плане брака, но и в плане внешности.

Девушка выглядит ухоженной и симпатичной. В ней есть что-то, что притягивает добро. У нее милая улыбка, темные волосы, аккуратный носик. Тандем Дмитрия Миллера и Юлии Деллос очень удачный — это отмечают многие фанаты.

Красивые актеры часто бросают своих жен, изменяют им и пытаются отыскать другое «место под солнцем». Но это все не про Дмитрия Миллера. Его можно назвать настоящим мужчиной, ведь он сумел сохранить крепкий и счастливый союз, проверенный годами.