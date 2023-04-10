Почему она? Вы обомлеете при взгляде на жену главного красавчика Турции

По Кыванчу Татлытугу сходит с ума добрая половина женщин, которые хоть раз смотрели фильмы с его участием. Лучший актер (2019, 2021), лучшая модель Турции и мира (2002) — как он мог жениться на стилисте со столь невыразительной внешностью?

Башак Дизер стала женой турецкого красавчика 7 лет назад. По слухам, его мать не приехала на свадьбу. Ей не понравилась избранница сына. Жена Татлытуга старше его на 6 лет. Худощавая брюнетка с большим ртом, кустистыми бровями и непропорционально массивным для ромбовидного типа лица носом — фанаты уверены, что их кумир мог найти кого-то получше.

«У тебя такое странное лицо, как у Ажды Пеккан», — комплиментом такие комментарии от подписчиков назвать сложно. Ажда Пеккан — одна из самых популярных певиц в Турции, ей 77 лет. С возрастными изменениями она активно борется при помощи круговых подтяжек лица.