Почему на ТВ повторяют одни и те же сериалы: разгадка оказалась проста

Продюсеры российских каналов в течение многих лет неустанно транслируют одни и те же отечественные сериалы. Вот уже несколько поколений зрителей успели посмотреть «СашуТаню», «Ворониных» и другие долгоиграющие проекты. При этом многие зрители не скрывают: они не в восторге от подобной сетки вещания.

Как оказалось, подобные решения обусловлены сразу несколькими причинами. Первая связана с аудиторией каналов. Дело в том, что продюсеры стараются показать любимые шоу для разных категорий граждан, поэтому утром «Орел и решку» смотрят пенсионеры, а студенты могут увидеть шоу уже при вечерних повторах.

Помимо этого, таким образом руководство каналов пытается сэкономить, ведь для каждого нового проекта нужно купить лицензию. Поэтому каждая новая премьера объявляется большим событием, ведь продюсерам нужно привлечь как можно больше зрителей, чтобы с помощью рекламы окупить все затраты. А чтобы занять эфир, когда премьеры не запланированы, они транслируют старые шоу.

Также влияет на трансляции и рекламный бизнес. Рекламодателям намного проще ориентироваться на различный рейтинг и целевые аудитории, выбирая тот или иной показ «Ворониных» в сетке канала.

В итоге зрители сталкиваются с весьма однообразной программой любимых каналов. Они вынуждены довольствоваться набившими оскомину проектами в течение многих лет и уже наизусть знают многие шоу.