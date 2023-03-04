Почему на самом деле в «Склифосовский» вернулся Кривицкий: ответ вас просто ошарашит

Герой должен был покинуть шоу еще два года назад.

Андрей Ильин в течение трех сезонов исполнял роль хирурга Геннадия Кривицкого в медицинской драме «Склифосовский». Сценаристы старательно подошли к истории героя, а в последних сериях вывели его из сериала, отправив жить в другую страну. Но, к удивлению зрителей, уже в следующем сезоне Кривицкий вновь оказался на экранах.

Как оказалось, на мнение продюсеров повлияли самые преданные поклонники шоу. Они настолько сильно прониклись обаятельным героем, что создали несколько петиций с требованием вернуть его в сериал. В течение нескольких месяцев они атаковали социальные сети и смогли переубедить сценаристов.

В итоге Геннадий Кривицкий появился сначала в 9-м сезоне шоу, а теперь — и в грядущем 10-м. Пока неизвестно, продолжится ли его сюжетная линия в эпизодах, съемки которых начались в январе этого года, но поклонники уверены, что всегда смогут повлиять на сценаристов.