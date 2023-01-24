Почему красавице-француженке изменяли все мужчины: дело в одном изъяне

Одной из красивейших актрис французского кино считалась несравненная Изабель Аджани. Как это часто бывает, обворожительная внешность не стала гарантией личного счастья. Более того, Аджани изменяли многие ее партнеры.

На счету у этой эффектной брюнетки с огромными синими глазами множество громких и скандальных романов. Ее первым возлюбленным стал известный режиссер Франсуа Трюффо. Но эти бурные отношения закончились довольно быстро. Режиссер не хотел бросаться в эти чувства как в омут с головой и расстался с Аджани. Для Изабель это стало серьезным ударом.

Вскоре она родила сына Барнабе и долго скрывала личность отца ребенка. Им оказался другой режиссер — Бруно Ньюттен. Однако они разбежались еще до рождения малыша. По словам Бруно, в Аджани было слишком много жертвенности, а он не был к этому готов.

Следующим избранником Изабель стал легендарный британский актер Дэниэл Дэй-Льюис. И снова артистка совершила ту же ошибку — она слишком отдалась этим отношениям. Аджани даже хотела бросить кино ради любимого. Спустя шесть лет Дэниэл изменил ей, что стало причиной их разрыва.

Изабель была в это время беременна. Затем в ее жизни случались и другие громкие романы, которые также заканчивались изменами партнеров. Видимо, никому не интересна женщина, которая забывает о себе ради отношений.